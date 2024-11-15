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    Дюбуа может провести вторую защиту титула против Баколе

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Профессиональный боксер-тяжеловес из Конго Мартин Баколе главный кандидат на титульный бой с Даниэлем Дюбуа, действующим чемпионом мира по версии IBF.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    Представитель Африки в своем последнем поединке одолел нокаутом в пятом раунде Джареда Андерсона. На текущий момент Баколе является первым номером в рейтингах IBF и WBA.

    Изначально планировалось провести претендентский поединок IBF между Мартином и Агитом Кабайелом. Однако немец заявил об отказе от боя. Баколе в своей карьере 21 раз победил при одном проигрыше.

    У Даниэля Дюбуа 22 выигранных поединка и 2 поражения. В последней встрече он одержал победу нокаутом над Энтони Джошуа.

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