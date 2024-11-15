Дюбуа может провести вторую защиту титула против Баколе

Профессиональный боксер-тяжеловес из Конгоглавный кандидат на титульный бой с, действующим чемпионом мира по версии IBF.

Представитель Африки в своем последнем поединке одолел нокаутом в пятом раунде Джареда Андерсона. На текущий момент Баколе является первым номером в рейтингах IBF и WBA.

Изначально планировалось провести претендентский поединок IBF между Мартином и Агитом Кабайелом. Однако немец заявил об отказе от боя. Баколе в своей карьере 21 раз победил при одном проигрыше.

У Даниэля Дюбуа 22 выигранных поединка и 2 поражения. В последней встрече он одержал победу нокаутом над Энтони Джошуа.