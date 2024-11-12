Биспинг: Джонса следует лишить титула, если он откажется от боя с Аспиналлом

Спортивный комментаторпредложил отобрать пояс чемпиона UFC в тяжелом весе ув случае его отказа драться с

«Если он откажется от следующего боя с Томом Аспиналлом, тогда мы должны начать серьезный разговор о том, следует ли лишать этого человека титула.

Джон — абсолютный чемпион. Том — временный чемпион. Но Джон вызывает Алекса Перейру на бой за наследие. Я говорю это не потому, что ненавижу Джона Джонса, но, если бы это был бокс, Джона лишили бы титула. Это факт.

Алекс Перейра невероятен. Я его большой поклонник. Я бы хотел увидеть их бой. Но только в том случае, если Джон Джонс сможет одолеть Тома Аспиналла. Все просто. Никаких других боев не обсуждается», — считает Биспинг.