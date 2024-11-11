Даниэль Кормье: Джонс не боится драться против Аспиналла

Спортивный комментатор поделился мнением насчет слухов о боязни чемпиона UFC в тяжелом веседраться с

«Послушайте, Джон Джонс не боится Тома Аспиналла. Я бы хотел, чтобы люди перестали так говорить. Он не боится этого парня. Он никого не боится. Он не боится драться с этим парнем.

Я думаю, Джонс намерен действовать более стратегически. "Баунс" пытается сохранить свое наследие. Но может ли оно когда-нибудь исчезнуть. Я знаю, что у нас короткая память, однако разве вы когда-нибудь забудете то, что он сделал?

Я не думаю, что он будет драться с Томом Аспиналлом, которому вполне может проиграть, и это плохо. Но в конце концов, старая гвардия должна уйти, чтобы пришла новая», — добавил Кормье.