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    Даниэль Кормье: Джонс не боится драться против Аспиналла

    Бои ММА UFC Джон Джонс Даниэль Кормье
    Спортивный комментатор Даниэль Кормье поделился мнением насчет слухов о боязни чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса драться с Томом Аспиналлом.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Послушайте, Джон Джонс не боится Тома Аспиналла. Я бы хотел, чтобы люди перестали так говорить. Он не боится этого парня. Он никого не боится. Он не боится драться с этим парнем.

    Я думаю, Джонс намерен действовать более стратегически. "Баунс" пытается сохранить свое наследие. Но может ли оно когда-нибудь исчезнуть. Я знаю, что у нас короткая память, однако разве вы когда-нибудь забудете то, что он сделал?

    Я не думаю, что он будет драться с Томом Аспиналлом, которому вполне может проиграть, и это плохо. Но в конце концов, старая гвардия должна уйти, чтобы пришла новая», — добавил Кормье.

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