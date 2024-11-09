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    Кормье рассказал, почему Джонса так сложно победить

    Бои ММА UFC Даниэль Кормье Джон Джонс
    Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах, раскрыл секрет непобедимости своего принципиального соперника Джона Джонса.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Все сводится к расстоянию и времени. Расстояние, которое Джон Джонс использует в своих болевых приемах, очень важно. Находясь на дистанции, Джон Джонс не может провести болевой прием.

    Он никогда не смог бы повалить меня, если добрался до моих ног с дальней дистанции. Но он очень хорошо умеет прижимать соперников к сетке и переходить к двойному захвату.

    У него размах рук 215 сантиметров. Так что, если он сможет прижать тебя к сетке, сменить уровень и сцепить руки, он может уложить тебя. Это то, в чем он был очень хорош.

    В обороне он был таким высоким, что я поднимал его ногу, и он все равно как бы подпрыгивал. Из-за этого было сложно уложить его» — добавил Кормье.

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