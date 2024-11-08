Колби Ковингтон рассказал, как побьет Шавката Рахмонова

Трижды бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе назвал слабые местаи заявил, что победит его.

«Я думаю, что смогу прижать его и оказать на него давление, и ему это не понравится. Он не очень хорошо боксирует с левшами. Мы видели, как он дрался с Джеффом Нилом, это был очень конкурентный бой. Он еще не дрался с топовым соперником. Он дрался парнями, которые были на пороге топ-10, но он никогда не дрался с чемпионом вроде меня и с парнем, который просто будет идти на него 5 раундов подряд и просто одолеет его. Я думаю, что справлюсь с ним. Я не вижу в нем ничего особенного»

Рахмонов занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Шавкат не потерпел ни единого поражения в ММА, выиграв досрочно все 18 боев.