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    Колби Ковингтон рассказал, как побьет Шавката Рахмонова

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Шавкат Рахмонов
    Трижды бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон назвал слабые места Шавката Рахмонова и заявил, что победит его.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    «Я думаю, что смогу прижать его и оказать на него давление, и ему это не понравится. Он не очень хорошо боксирует с левшами. Мы видели, как он дрался с Джеффом Нилом, это был очень конкурентный бой. Он еще не дрался с топовым соперником. Он дрался парнями, которые были на пороге топ-10, но он никогда не дрался с чемпионом вроде меня и с парнем, который просто будет идти на него 5 раундов подряд и просто одолеет его. Я думаю, что справлюсь с ним. Я не вижу в нем ничего особенного»

    Рахмонов занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Шавкат не потерпел ни единого поражения в ММА, выиграв досрочно все 18 боев.

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