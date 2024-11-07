Ковингтон о победе Трампа: Самая историческая ночь в моей жизни

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC прокомментировал победуна президентских выборах в США в 2024 году.

«Наверное, это была самая историческая ночь в моей жизни. Я имею в виду, когда речь идет о будущем нашей страны. И о будущем всего мира, потому что Америка... Все идет в Америку. Мы, кстати, перекинулись с Трампом парой слов. Он взволнован. Он всегда спрашивает: Колби, когда у тебя следующий бой? Дружище, я хочу прийти на твой следующий бой. И, знаете, он собирается присутствовать на трибунах в моем следующем бою»

Ковингтон уже давно в дружеских отношениях с Трампом, который несколько раз присутствовал на поединках Колби. В последний раз Дональд посещал UFC в декабре прошлого года, когда «Хаос» уступил Леону Эдвардсу в бою за титул по очкам.