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    Ковингтон о победе Трампа: Самая историческая ночь в моей жизни

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Колби Ковингтон прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Наверное, это была самая историческая ночь в моей жизни. Я имею в виду, когда речь идет о будущем нашей страны. И о будущем всего мира, потому что Америка... Все идет в Америку. Мы, кстати, перекинулись с Трампом парой слов. Он взволнован. Он всегда спрашивает: Колби, когда у тебя следующий бой? Дружище, я хочу прийти на твой следующий бой. И, знаете, он собирается присутствовать на трибунах в моем следующем бою»

    Ковингтон уже давно в дружеских отношениях с Трампом, который несколько раз присутствовал на поединках Колби. В последний раз Дональд посещал UFC в декабре прошлого года, когда «Хаос» уступил Леону Эдвардсу в бою за титул по очкам.

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