UFC исключил победу Нганну над Миочичем из списка 100 лучших нокаутов

Попытка UFC вычеркнуть экс-чемпиона тяжелого весаиз своей истории продолжается.

В начале 2023 года боец покинул ведущий ММА-промоушен, положив конец длительному спору о контракте, в ходе которого камерунец не смог добиться выгодных для себя условий.

В руководстве UFC на днях приняли решение исключить досрочную победу Фрэнсиса Нганну над Стипе Миочичем в титульном поединке из списка 100 лучших нокаутов в истории организации.

Напомним, что камерунец сейчас выступает в лиге PFL. В недавнем дебютном поединке Фрэнсис выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Ренана Феррейры и стал чемпионом в тяжелом весе.