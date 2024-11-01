Бакли объяснил, почему он должен драться с Рахмоновым вместо Гэрри

Девятый номер рейтинга полусреднего веса UFC, что должен подраться сраньше

«Никто не хочет смотреть этот бой. Люди хотят видеть нокауты. Люди хотят видеть финиши. И именно это мы собираемся показать — я против Шавката. У него 18 досрочных побед: 10 сабмишнов и 8 нокаутов, а у Гэрри? У меня 14 нокаутов, и я только что нокаутировал двух своих последних соперников. Как вы думаете, что я собираюсь сделать с этим парнем? UFC, это бой, который вы все должны провести. Как я и сказал, я собираюсь занять трон, и я не шучу»

Бакли сейчас идет на серии из пяти выигранных поединков кряду в UFC. В последнем из них он нокаутировал бывшего претендента на титул Стивена Томпсона.