Фьюри о бое с Усиком: Это было проще, чем я думал

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC заявил , чтооказался более легким соперником, чем он ожидал.

«Если честно, на самом деле это было проще, чем я думал. Я слушал Тони Беллью и Энтони Джошуа, и они говорили, что этого парня так трудно победить, что он как Матрица. Поэтому я думал, что этого парня действительно трудно победить. Я ожидал, что мне придется пропустить много ударов. Но на самом деле, его было гораздо легче ударить, чем я ожидал, и это меня немного успокоило, потому что каждый раз, когда я наносил апперкот в корпус или в голову, или делал ложный выпад, я попадал в него»

Первый бой в мае за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. Их реванш состоится 21 декабря.