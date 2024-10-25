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    Фьюри о бое с Усиком: Это было проще, чем я думал

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик оказался более легким соперником, чем он ожидал.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Если честно, на самом деле это было проще, чем я думал. Я слушал Тони Беллью и Энтони Джошуа, и они говорили, что этого парня так трудно победить, что он как Матрица. Поэтому я думал, что этого парня действительно трудно победить. Я ожидал, что мне придется пропустить много ударов. Но на самом деле, его было гораздо легче ударить, чем я ожидал, и это меня немного успокоило, потому что каждый раз, когда я наносил апперкот в корпус или в голову, или делал ложный выпад, я попадал в него»

    Первый бой в мае за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. Их реванш состоится 21 декабря.

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