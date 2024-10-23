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    Царукян: Чендлер точно проиграет, он легкая мишень для Оливейры

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Арман Царукян Майкл Чендлер
    Следующий претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Арман Царукян уверен в легкой победе Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером в реванше.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Майкл Чендлер точно проиграет. Он легкая мишень для Чарльза Оливейры. Чарльз задушит его или нокаутирует. Оливейра легко заработает на нем, так что я очень рад за него. После этого боя он станет следующим претендентом на титул после меня. Я буду драться с Исламом, а после этого боя с Чендлером Чарльз точно будет драться за титул. У Оливейры громкое имя, он был чемпионом, и UFC его любит»

    Оливейра подерется с Чендлером на турнире UFC 309 16 ноября в реванше. Их первый поединок проходил в мае 2021 года. Тогда Чарльза победил Майкла Чендлера нокаутом в битве за вакантный титул в легком весе.

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