Фрэнсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде

одержал победу нокаутом в первом раунде надв главном событии вечера на турнире PFL в Саудовской Аравии.

В середине отрезка камерунец перевел соперника на настил, после чего занял выгодную позицию в партере и забил его в гранд-энд-паунде. Таким образом, Нганну одержал первую победу в ММА, спустя 2 года.

В последний раз он выходил в октагон в 2022-м рамках титульного боя в UFC и выиграл по очкам у Сирила Гана. В преддверии поединка с Феррейрой Фрэнсис шел на серии из двух поражений кряду в боксе.

Для Нганну эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах при трех поражениях. У Феррейры 13 выигрышей и 4 проигранных поединка в ММА.