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    Фрэнсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде

    Бои ММА UFC PFL Бокс Франсис Нганну
    Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом в первом раунде над Ренаном Феррейрой в главном событии вечера на турнире PFL в Саудовской Аравии.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    В середине отрезка камерунец перевел соперника на настил, после чего занял выгодную позицию в партере и забил его в гранд-энд-паунде. Таким образом, Нганну одержал первую победу в ММА, спустя 2 года.

    В последний раз он выходил в октагон в 2022-м рамках титульного боя в UFC и выиграл по очкам у Сирила Гана. В преддверии поединка с Феррейрой Фрэнсис шел на серии из двух поражений кряду в боксе.

    Для Нганну эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах при трех поражениях. У Феррейры 13 выигрышей и 4 проигранных поединка в ММА.

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