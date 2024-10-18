Костя Цзю был против, чтобы Тим дрался с Муртазалиевым

Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF рассказал , почему его отецизначально не хотел боя с

«Я говорил с ним о нем, но мой отец был не в восторге от того, что я буду драться с русским, просто потому как по происхождению я тоже русский. Но когда он узнал, что это бой за титул чемпиона мира, ему стало все равно, кто передо мной и какой национальности. Так что мне просто нужно победить. У Бахрама есть уязвимые места, которыми можно воспользоваться с помощью определенных ударов. Я думаю, что он открыт для этих ударов»

Бой Муртазалиева и Цзю за титул IBF пройдет в воскресенье в США. Бахрам подходит к первой защите чемпионского пояса в статусе непобежденного бойца.