Хилл: Раунтри не на моем уровне, он лишь восьмой, а я в топ-5

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе назвал своего конкурента по дивизионулегким для себя соперником.

«Если кто-то думает, что Халил на моем уровне, давайте посмотрим, как он выиграет бой, потому что он даже не… мы даже не в одной весовой категории сейчас. Он получил шанс на титул только потому, что был легкой мишенью для чемпиона, он был удобным соперником для чемпиона. Он занимает 8-е место, а я вхожу в пятерку лучших. И если он одержит победу, и когда-нибудь произойдет наш бой, любой, кто думает, что он может победить меня, ставьте на это 1 миллион долларов»

Раунтри в последнем поединке проиграл досрочно в четвертом раунде Перейре в битве за титул. Хилл ранее также дрался с Алексом, но был нокаутировал в первом отрезке.