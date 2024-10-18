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    Хилл: Раунтри не на моем уровне, он лишь восьмой, а я в топ-5

    Бои ММА UFC Джамал Хилл Алекс Перейра
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамалл Хилл назвал своего конкурента по дивизиону Халила Раунтри легким для себя соперником.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Если кто-то думает, что Халил на моем уровне, давайте посмотрим, как он выиграет бой, потому что он даже не… мы даже не в одной весовой категории сейчас. Он получил шанс на титул только потому, что был легкой мишенью для чемпиона, он был удобным соперником для чемпиона. Он занимает 8-е место, а я вхожу в пятерку лучших. И если он одержит победу, и когда-нибудь произойдет наш бой, любой, кто думает, что он может победить меня, ставьте на это 1 миллион долларов»

    Раунтри в последнем поединке проиграл досрочно в четвертом раунде Перейре в битве за титул. Хилл ранее также дрался с Алексом, но был нокаутировал в первом отрезке.

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