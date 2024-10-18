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    Белал Мухаммад: Рахмонов столкнется с тем, чья воля сильнее

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Обладатель титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал, что ждет Шавката Рахмонова в их очном поединке за пояс в декабре.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    «Шавкат психологически устойчив, он психологически силен, и он победит многих из этих парней в дивизионе, благодаря своей стойкости и воле к победе. Но теперь Рахмонов столкнется с тем, чья воля сильнее. Теперь он будет драться с кем-то более стойким, кто не отступит, не сдастся. Мне все равно, каким был твой путь, какая у тебя выносливость, я другой боец. Мой темп отличается от любого, кого вы когда-либо видели»

    Бой Мухаммада и Рахмонова возглавит кард турнира UFC 310. Шавкат подходит к титульному противостоянию в статусе непобежденного с 18-ю выигрышами в ММА.

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