Белал Мухаммад: Рахмонов столкнется с тем, чья воля сильнее

Обладатель титула UFC в полусреднем весе рассказал , что ждетв их очном поединке за пояс в декабре.

«Шавкат психологически устойчив, он психологически силен, и он победит многих из этих парней в дивизионе, благодаря своей стойкости и воле к победе. Но теперь Рахмонов столкнется с тем, чья воля сильнее. Теперь он будет драться с кем-то более стойким, кто не отступит, не сдастся. Мне все равно, каким был твой путь, какая у тебя выносливость, я другой боец. Мой темп отличается от любого, кого вы когда-либо видели»

Бой Мухаммада и Рахмонова возглавит кард турнира UFC 310. Шавкат подходит к титульному противостоянию в статусе непобежденного с 18-ю выигрышами в ММА.