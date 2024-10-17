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    Гэрри: Мне предложили бой с Ковингтоном месяц назад, но я не получил ответ

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Непобежденный ирландский боец-полусредневес UFC Иэн Гэрри, седьмой номер рейтинга, обвинил Колби Ковингтона в уклонении от поединка с ним.

    Иэн Гэрри (справа)
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    Иэн Гэрри (справа)

    «Месяц назад мне предложили бой с Колби Ковингтоном. Мне потребовалось всего 20 секунд, чтобы ответить на электронное письмо: да, я согласен. Прошел месяц, а мы так и не получили ответа от Колби. Он избегает меня, как чумы, и есть только одна причина, по которой этот бой не состоится, называется — Колби Ковингтон»

    Гэрри в своей карьере выиграл все предыдущие 15 боев. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа.

    Ковингтон сейчас идет шестым в рейтинге полусредневесов UFC. В декабре 2023-го он уступил по очкам в титульном противостоянии Леону Эдвардсу.

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