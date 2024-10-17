Гэрри: Мне предложили бой с Ковингтоном месяц назад, но я не получил ответ

Непобежденный ирландский боец-полусредневес UFC, седьмой номер рейтинга, обвинил в уклонении от поединка с ним.

«Месяц назад мне предложили бой с Колби Ковингтоном. Мне потребовалось всего 20 секунд, чтобы ответить на электронное письмо: да, я согласен. Прошел месяц, а мы так и не получили ответа от Колби. Он избегает меня, как чумы, и есть только одна причина, по которой этот бой не состоится, называется — Колби Ковингтон»

Гэрри в своей карьере выиграл все предыдущие 15 боев. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа.

Ковингтон сейчас идет шестым в рейтинге полусредневесов UFC. В декабре 2023-го он уступил по очкам в титульном противостоянии Леону Эдвардсу.