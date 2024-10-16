О’Мэлли: Двалишвили хочет наш реванш, потому что боится Умара

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе считает , что новый обладатель титулабоится драться против

«Я готов не готов проводить реванш с Мерабом, но буду готов позже. Знаю, будь у него выбор он бы предпочел меня. Если честно, я думаю, что он на самом деле боится Умара. Не пытаюсь его троллить, но я думаю, что Мераб боится Умара и поэтому хочет наш реванш. Вероятно, он считает, что со мной будет легче драться. Так что да, я думаю, что он бы выбрал меня, если бы мог»

Двалишвили ранее заявил о нежелании драться с Нурмагомедовым из-за того, что он провел только один удачный бой с соперником из топ-5.

Также Мераб в качестве желаемых соперников для первой защиты титула назвал Шона О’Мэлли и Дейвисона Фигередо.