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    О’Мэлли: Двалишвили хочет наш реванш, потому что боится Умара

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов
    Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что новый обладатель титула Мераб Двалишвили боится драться против Умара Нурмагомедова.

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «Я готов не готов проводить реванш с Мерабом, но буду готов позже. Знаю, будь у него выбор он бы предпочел меня. Если честно, я думаю, что он на самом деле боится Умара. Не пытаюсь его троллить, но я думаю, что Мераб боится Умара и поэтому хочет наш реванш. Вероятно, он считает, что со мной будет легче драться. Так что да, я думаю, что он бы выбрал меня, если бы мог»

    Двалишвили ранее заявил о нежелании драться с Нурмагомедовым из-за того, что он провел только один удачный бой с соперником из топ-5.

    Также Мераб в качестве желаемых соперников для первой защиты титула назвал Шона О’Мэлли и Дейвисона Фигередо.

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