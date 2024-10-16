Бетербиев может подраться с Бенавидесом в следующем бою

Глава WBC, обладателя временного титула по их версии в полутяжелом весе, в статусе претендента для боя с

Американский боксер в своей карьере не потерпел ни единого поражения в карьере, выиграв все 29 боев. В 24-х из них он победил нокаутом.

В последнем своем поединке Дэвид одолел единогласным решением судей Александра Гвоздика в битве за временный титул WBC в полутяжелом весе.

Бетербиев накануне одолел по очкам Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в категории до 79,4 кг. Артур по-прежнему является непобежденным. У него 21 выигрыш в карьере.