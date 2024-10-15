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    Рой Джонс: В бою Бивола и Бетербиева никто не выиграл с разницей в 4 очка

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Рой Джонс
    Легендарный американский боксер-полутяжеловес Рой Джонс заявил, что нужно устроить реванш между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Прошлой ночью у нас был фантастический бой. Бой, который, как я думал, мог закончиться по-разному, но случилось то, что случилось. Однако, как говорится, никто не выиграл и не проиграл бой с разницей в четыре очка. Вот почему, с моей точки зрения, бой должен завершиться вничью, и почему нужен реванш»

    Артур Бетербиев в ночь с 12 на 13 октября победил Дмитрия Бивола решением большинства и стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

    Судьи Павел Кардини, Гленн Фельдман и Мануэль Оливер Паломо оценили бой как 116-112, 115-113 и 114-114, с чем Рой Джонс выразил свое несогласие.

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