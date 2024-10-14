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    Бетербиев о бое с Биволом: Обычно я не жду финального свистка, хотел большего

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, несмотря на победу по очкам над Дмитрием Биволом, остался недоволен результатом поединка, потому как не сумел нокаутировать соперника.

    Артур Бетербиев (слева)
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    Артур Бетербиев (слева)

    «Я сегодня был не очень хорош. Я хотел большего... Не знаю почему, но мне не понравился этот бой. Но однажды я стану лучше. Это был тяжелый бой. Дмитрий в прошлом чемпион мира, у него хорошие навыки. Но для меня это неудобно и непривычно, потому что обычно я не жду финального свистка»

    Бетербиев стал первым боксером, кому удалось объединить все пояса в полутяжелом весе с 2003 года. Всего у Артура 21 победа и ни единого поражения в карьере.

    До поединка с Биволом Бетербиев финишировал всех соперников в карьере и был единственным действующим чемпионом мира, у которого 100% выигрышей нокаутами на ринге.

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