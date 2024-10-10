Диллашоу не видит судейского ограбления в бою Альдо и Баутисты

, бывший чемпион UFC в легчайшем весе, заявил , что всам виноват в своем поражении от, а не судьи.

«Это меня удивляет. Есть такие моменты, которые Альдо не любит, например, выходить из клинча у сетки. Поражение заслуженное, как и в случае с судейскими карточками, но многие почему-то думали, что Альдо должен был победить. Я не знаю... Он просто держался там у клетки, вот и все. Жозе Альдо сам проиграл этот бой»

Бой Баутисты и Альдо проходил в легчайшем весе в рамках основного карда. Первый раунд выиграл Марио, а второй остался за бразильцем. Ключевым для оценки стал третий отрезок.

В итоге Альдо раздельным решением потерпел поражение, что вызвало массу критики не только у фанатов, но и главы лиги Даны Уайта, назвавшего данный поединок судейским ограблением.