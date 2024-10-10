Конор Макгрегор: Перейра создаст Джонсу много проблем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях считает , что унеплохие шансы на победу в бою с

«2024 год был годом Алекса Перейры. Никто не может этого отрицать. Я думаю, что он создаст много проблем и Джонсу. Для Джона это опасный стиль. Но для него это непростой стиль, потому что он не такой крупный. Джон новичок в тяжелом весе. Он провел хороший бой против Сирила Гана, но он все еще не протестирован в тяжелом весе, и я уверен, что в глубине души у него есть мысль: некоторые из этих парней действительно большие. Алекс сейчас хорош. Я был бы очень рад увидеть этот бой»

Перейра сейчас является чемпионом в полутяжелом весе UFC. В последнем своем поединке он нокаутировал Халила Раунтри. Ранее Алекс финишировал Прохазку и Хилла.