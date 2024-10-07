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    Пенья о победе Харрисон над Виейрой: Я не впечатлена

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Аманда Нунес
    Новая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья сообщила, что ее не впечатлила победа Кайлы Харрисон над Кетлен Виейрой.

    Джулианна Пенья (справа)
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    Джулианна Пенья (справа)

    «Я и моя команды не впечатлены Харрисон. Она сказала на пресс-конференции, что собирается пробить локтем череп Виейре и нанести много урона. На Виейре после их боя не было ни царапины, это было скучно, и она не сделала ничего такого, что бросалось бы в глаза, будто бы она настоящий "Бугимен". Вы понимаете, что я имею в виду? Если Аманда Нуньес снова отступит и не вернется драться со мной, тогда следующей будет Кайла, ведь она привлекает много внимания к спорту, и мне это действительно нравится»

    Джулианна Пенья в со-главном бою UFC 307 одолела раздельным решением Ракель Пеннингтон, вернув себе титул. Также в этом карде ранее Харрисон единогласным вердиктом победила Вийеру.

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