Пенья о победе Харрисон над Виейрой: Я не впечатлена

Новая чемпионка UFC в женском легчайшем весе сообщила , что ее не впечатлила победанад

«Я и моя команды не впечатлены Харрисон. Она сказала на пресс-конференции, что собирается пробить локтем череп Виейре и нанести много урона. На Виейре после их боя не было ни царапины, это было скучно, и она не сделала ничего такого, что бросалось бы в глаза, будто бы она настоящий "Бугимен". Вы понимаете, что я имею в виду? Если Аманда Нуньес снова отступит и не вернется драться со мной, тогда следующей будет Кайла, ведь она привлекает много внимания к спорту, и мне это действительно нравится»

Джулианна Пенья в со-главном бою UFC 307 одолела раздельным решением Ракель Пеннингтон, вернув себе титул. Также в этом карде ранее Харрисон единогласным вердиктом победила Вийеру.