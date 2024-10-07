Стали известны дата и место реванша Джошуа против Дюбуа

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
По его словам, реванш состоится в Саудовской Аравии в Эр-Рияде, а не в Англии, где проходил первый поединок. Сезон боксерских турниров на Востоке будет идти с октября по февраль или март 2025 года.
Реванш Дюбуа и Джошуа должен пройти в начале весны. Их первый поединок состоялся в ночь с 22 на 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне.
Тогда Даниэль победил нокаутом в пятом раунде и провел первую удачную защиту титула чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии IBF.