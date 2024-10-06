Перейра нокаутировал Раунтри и защитил пояс в полутяжелом весе UFC

В главном событии вечера UFC 307 чемпион полутяжелого дивизионапобедил нокаутом в четвертом раунде

Таким образом, бразилец провел третью защиту пояса в категории до 93 кг. Ранее он одолел нокаутом Иржи Прохазку и Джамала Хилла. Перейра также установил рекорд дивизиона, проведя 3 удачных защиты за 175 дней.

Алекс на данный момент идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. По окончании противостояния с Раунтри бразилец заявил, что останется в полутяжелом весе и примет любой вызов.

Для Халила это первое поражение за 6 поединков. К титульному противостоянию с Алексом американский полутяжеловес подходил на серии из пяти побед.