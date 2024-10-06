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    Перейра нокаутировал Раунтри и защитил пояс в полутяжелом весе UFC

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка Джамал Хилл
    В главном событии вечера UFC 307 чемпион полутяжелого дивизиона Алекс Перейра победил нокаутом в четвертом раунде Халила Раунтри.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    Таким образом, бразилец провел третью защиту пояса в категории до 93 кг. Ранее он одолел нокаутом Иржи Прохазку и Джамала Хилла. Перейра также установил рекорд дивизиона, проведя 3 удачных защиты за 175 дней.

    Алекс на данный момент идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. По окончании противостояния с Раунтри бразилец заявил, что останется в полутяжелом весе и примет любой вызов.

    Для Халила это первое поражение за 6 поединков. К титульному противостоянию с Алексом американский полутяжеловес подходил на серии из пяти побед.

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