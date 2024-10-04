Фьюри рассказал, как спарринговал с тремя боксерами в нетрезвом состоянии

высмеял спортивный подход к боям со стороныи признался, что однажды спарринговал на тренировке, выпив 14 кружек пива. Накануне Джошуа в своих соцсетях написал следующее:

«Мой завтрак состоит из батата, яиц и фиников. Затем большая тарелка овсянки, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока и стакан меда, лимона и имбиря»

Тайсон Фьюри в ответ на это вспомнил забавный момент из тренировочного процесса:

«Я помню, как однажды вечером выпил 14 пинт "Fosters", а затем провел спарринги с тремя тяжеловесами из первой десятки рейтинга и побил их всех»

Напомним, что Фьюри бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Джошуа ранее принадлежали пояса IBF, WBA и WBO.