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    Фьюри рассказал, как спарринговал с тремя боксерами в нетрезвом состоянии

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
    Тайсон Фьюри высмеял спортивный подход к боям со стороны Энтони Джошуа и признался, что однажды спарринговал на тренировке, выпив 14 кружек пива. Накануне Джошуа в своих соцсетях написал следующее:

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Мой завтрак состоит из батата, яиц и фиников. Затем большая тарелка овсянки, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока и стакан меда, лимона и имбиря»

    Тайсон Фьюри в ответ на это вспомнил забавный момент из тренировочного процесса:

    «Я помню, как однажды вечером выпил 14 пинт "Fosters", а затем провел спарринги с тремя тяжеловесами из первой десятки рейтинга и побил их всех»

    Напомним, что Фьюри бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Джошуа ранее принадлежали пояса IBF, WBA и WBO.

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