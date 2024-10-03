Кроуфорд об отказе от боя с Макгрегором: Дело не в деньгах

Первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях отказался драться спо правилам ММА.

«Я сказал Конору, нет. Они позвонили мне и предложили бой. Мы с Конором поговорили по телефону и начали заниматься политикой, пытаясь что-то выяснить, и я просто сказал ему: я не собираюсь лезть с тобой ни в какой октагон, чтобы ты мог пинать меня, толкать локтями и прочее. Я могу зарабатывать деньги, но ты не будешь меня пинать. Эти удары ногами и локтями — это не шутки. Так что здесь дело не в деньгах»

Напомним, что у Конора Макгрегора ранее сорвался в UFC поединок против Майкла Чендлера, который в конце года проведет в легком весе реванш с экс-чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.