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    Кроуфорд об отказе от боя с Макгрегором: Дело не в деньгах

    Бои Бокс ММА UFC Майкл Чендлер Чарльз Оливейра Конор Макгрегор Теренс Кроуфорд
    Первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд отказался драться с Конором Макгрегором по правилам ММА.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Я сказал Конору, нет. Они позвонили мне и предложили бой. Мы с Конором поговорили по телефону и начали заниматься политикой, пытаясь что-то выяснить, и я просто сказал ему: я не собираюсь лезть с тобой ни в какой октагон, чтобы ты мог пинать меня, толкать локтями и прочее. Я могу зарабатывать деньги, но ты не будешь меня пинать. Эти удары ногами и локтями — это не шутки. Так что здесь дело не в деньгах»

    Напомним, что у Конора Макгрегора ранее сорвался в UFC поединок против Майкла Чендлера, который в конце года проведет в легком весе реванш с экс-чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.

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