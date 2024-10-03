Бакли считает, что победа над Томпсоном приблизит его к титульному бою в UFC

Топовый боец полусреднего веса UFC уверен , что приблизится к титульнику в случае победы надв грядущем поединке на 307-м номерном турнире.

«Прямо сейчас Томпсон определенно будет тем, кто поможет мне продвигать мое имя, так что вы можете называть его гейткипером. Он долгое время был на самом высоком уровне. На самом деле, это самое низкое место в рейтинге, которое он когда-либо занимал, но, в конце концов, я не могу рассказать его историю за него. Я рассчитываю добиться своего. Я чувствую, что эта победа поставит меня в положение одного из тех парней, кто в ближайшем будущем подерется за пояс»

Бакли занимает 11-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Ранее он одержал 4 победы подряд. Томпсон идет девятым в рейтинге, а в последнем поединке Стивен уступил сабмишном Шавкату Рахмонову.