Энтони Смит дал неожиданный прогноз на бой Джонса и Миочича

Экс-претендент на титул в полутяжелом весе UFC уверен в победенад чемпионом тяжелого дивизионана 309-м номерном турнире в ноябре.

«Я думаю, Миочич победит. Он не говорит о боях, на самом деле он не смотрит их так много. Стипе тренируется каждый божий день, но он просто совсем не погружен в этот мир ММА. Он хочет победить Джона, потому что все остальные говорят, что Джон лучший. Ему всегда было все равно, кто перед ним стоит: Джонс, Аспиналл. Неважно. Стипе ко всем боям готовится одинаково»

Миочич в последний раз выступал весной 2022 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом от Фрэнсиса Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе. Джонс в марте 2023-го одолел Сирила Гана в битве за вакантный титул.