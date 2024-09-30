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    Энтони Смит дал неожиданный прогноз на бой Джонса и Миочича

    Бои ММА UFC Франсис Нганну Сирил Ган Джон Джонс
    Экс-претендент на титул в полутяжелом весе UFC Энтони Смит уверен в победе Стипе Миочича над чемпионом тяжелого дивизиона Джоном Джонсом на 309-м номерном турнире в ноябре.

    Энтони Смит
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    Энтони Смит

    «Я думаю, Миочич победит. Он не говорит о боях, на самом деле он не смотрит их так много. Стипе тренируется каждый божий день, но он просто совсем не погружен в этот мир ММА. Он хочет победить Джона, потому что все остальные говорят, что Джон лучший. Ему всегда было все равно, кто перед ним стоит: Джонс, Аспиналл. Неважно. Стипе ко всем боям готовится одинаково»

    Миочич в последний раз выступал весной 2022 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом от Фрэнсиса Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе. Джонс в марте 2023-го одолел Сирила Гана в битве за вакантный титул.

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