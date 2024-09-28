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    Томпсон: Склоняюсь к победе Перейры над Раунтри только из-за его репутации

    Бои ММА UFC Алекс Перейра
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон не считает Алекса Перейру серьезным фаворитом в поединке с Халилом Раунтри.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Очевидно, я должен склониться к победе Алексп Перейре только из-за его репутации и того, что он сделал в весовых категориях до 84 и 93 кг в UFC. У Алекса есть сильный левый хук. Но сейчас Раунтри не менее сильный боец, и возникает только один вопрос: сможет ли Халил резко сокращать дистанцию? У Алекса Перейры более длинная рабочая дистанция, он очень спокоен и очень точен — он как снайпер, когда дело доходит до ударов. Но это очень тяжелый бой для каждого, и я думаю, что он будет захватывающим»

    Перейра и Раунтри встретятся на турнире UFC 307 в битве за звание чемпиона в полутяжелом весе. Сейчас пояс принадлежит Алексу, который ранее уже дважды защитил титул.

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