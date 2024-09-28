Томпсон: Склоняюсь к победе Перейры над Раунтри только из-за его репутации

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весесерьезным фаворитом в поединке с

«Очевидно, я должен склониться к победе Алексп Перейре только из-за его репутации и того, что он сделал в весовых категориях до 84 и 93 кг в UFC. У Алекса есть сильный левый хук. Но сейчас Раунтри не менее сильный боец, и возникает только один вопрос: сможет ли Халил резко сокращать дистанцию? У Алекса Перейры более длинная рабочая дистанция, он очень спокоен и очень точен — он как снайпер, когда дело доходит до ударов. Но это очень тяжелый бой для каждого, и я думаю, что он будет захватывающим»

Перейра и Раунтри встретятся на турнире UFC 307 в битве за звание чемпиона в полутяжелом весе. Сейчас пояс принадлежит Алексу, который ранее уже дважды защитил титул.