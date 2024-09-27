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    Бакли: Рахмонов не так уж хорош, Белал это покажет

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Рейтинговый полусредневес UFC Хоакин Бакли уверен в победе Белала Мухаммада над Шавкатом Рахмоновым в потенциальном титульном поединке.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Во-первых, я говорил, что Шавкат никогда не был так хорош, как утверждают люди. Причина, по которой я говорю это с такой уверенностью, заключается в том, что, когда у него была возможность сразиться со мной, он ею не воспользовался. Когда из-за него отменили бой с Джеком Маддаленой, я сказал ему, что буду готов драться с ним в том же месте, в тот же день, когда он собирался драться с Джеком, и он отказался. Я чувствую, что в конце концов Рахмонова одолеют. Если это сделаю не я, то это точно покажет Белал»

    Белал Мухаммад на данный момент является чемпионом UFC в полусреднем весе. Шавкат Рахмонов располагается на третьей строчке в рейтинге, ранее он выиграл все 18 боев в ММА.

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