Кроуфорд: Джошуа был слишком самоуверен и просто забыл про защиту

Первый в истории бокса абсолютный чемпион в двух весовых категориях назвал ошибку, из-за которойпроигралнокаутом.

«Должен был победить более сильный боец, и Дюбуа был лучшим бойцом. Он воспользовался ошибками Джошуа и выиграл бой. Это был отличный бой. Я думаю, Джошуа был слишком самоуверен прямо перед окончанием поединка. Он нанес ему удар и пошел на поражение цели, но забыл о своей защите и основных принципах бокса. Дюбуа пришел драться, и вы можете видеть это в его глазах. Он не собирался покидать ринг без этой победы»

Джошуа в ночь с 21 на 22 сентября проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Даниэль провел первую удачную защиту пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF.