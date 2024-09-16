Теофимо Лопес дал согласие на бой против Райана Гарсии

, действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO, принял вызов на апрель 2025 года.

«Я бы согласился на этот бой в будущем. Райан — это просто Райан, ему нравится делать то, что ему нравится, и ему нравится говорить. Ему нравится раздражать СМИ, однако лично этот парень очень мил и вежлив. Итак, он тот, кто он есть, и я думаю, именно это делает его "Королем Ра". В целом, я желаю ему только самого лучшего, ему и его семье. Я думаю, что, если это произойдет, у нас получится отличный бой с Гарсией»

Райан Гарсия в последний раз дрался весной этого года. Тогда он выиграл по очкам у Девина Хэйни, но сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован.