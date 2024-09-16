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    Теофимо Лопес дал согласие на бой против Райана Гарсии

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Теофимо Лопес, действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO, принял вызов Райана Гарсии на апрель 2025 года.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Я бы согласился на этот бой в будущем. Райан — это просто Райан, ему нравится делать то, что ему нравится, и ему нравится говорить. Ему нравится раздражать СМИ, однако лично этот парень очень мил и вежлив. Итак, он тот, кто он есть, и я думаю, именно это делает его "Королем Ра". В целом, я желаю ему только самого лучшего, ему и его семье. Я думаю, что, если это произойдет, у нас получится отличный бой с Гарсией»

    Райан Гарсия в последний раз дрался весной этого года. Тогда он выиграл по очкам у Девина Хэйни, но сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован.

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