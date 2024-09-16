Чендлер хочет подраться с Макгрегором после боя с Оливейрой

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе уверен , что после боя сподерется против

«Я совсем на него не сержусь. Я желаю Конору всего наилучшего. Он заслужил все права занимать ту позицию, которая у него есть. Он заслужил полное право делать то, что он хочет, и действовать так, как он хочет действовать. Конор Макгрегор все еще не снят с крючка. Дорога Конора Макгрегора обратно в UFC по-прежнему проходит через Нэшвилл, штат Теннесси, и Майкла Чендлера. Мы должны закончить историю с TUF 31. Это должно произойти. Мы в одной весовой категории. Слишком долго готовились, чтобы этого не произошло»

Чендлер рассчитывает подраться с Макгрегором в следующему году после поединка с Чарльзом Оливейрой, который состоится в середине ноября на турнире UFC 309.