Чендлер рассказал, почему будет драться с Оливейрой вместо Макгрегора

Бывший претендент на титул UFC в легком весе объяснил , почему проведет реванш с, а не бой с

«Я здесь, чтобы стать чемпионом, я здесь, чтобы быть № 1. Я подерусь с Оливейрой 16 ноября в "Мэдисон Сквер Гарден" — это будет мой третий бой там с тех пор, как я выступаю в UFC. Я собираюсь побить его, а затем выиграть титул, или, наконец, получить возможность вырвать душу Конора Макгрегора из его тела. Я знаю, что он уже там болтает. Он просто расстроен, его чувства задеты. Но мне не нужен Конор Макгрегор, чтобы укрепить мое наследие в этом виде спорта»

Реванш Оливейры и Чендлера состоится на турнире UFC 309 16 ноября. Майкл на данный момент идет седьмым в ростере легковесов. Оливейра располагается на второй строчке.