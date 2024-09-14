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    Чендлер рассказал, почему будет драться с Оливейрой вместо Макгрегора

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер объяснил, почему проведет реванш с Чарльзом Оливейрой, а не бой с Конором Макгрегором.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Я здесь, чтобы стать чемпионом, я здесь, чтобы быть № 1. Я подерусь с Оливейрой 16 ноября в "Мэдисон Сквер Гарден" — это будет мой третий бой там с тех пор, как я выступаю в UFC. Я собираюсь побить его, а затем выиграть титул, или, наконец, получить возможность вырвать душу Конора Макгрегора из его тела. Я знаю, что он уже там болтает. Он просто расстроен, его чувства задеты. Но мне не нужен Конор Макгрегор, чтобы укрепить мое наследие в этом виде спорта»

    Реванш Оливейры и Чендлера состоится на турнире UFC 309 16 ноября. Майкл на данный момент идет седьмым в ростере легковесов. Оливейра располагается на второй строчке.

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