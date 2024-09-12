Двалишвили о бое с О’Мэлли: Стилистически это легкий поединок для меня

, претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе назвал действующего обладателя титулаочень удобным соперником.

«Стилистически для меня это легкий бой, потому что мое кардио, мой грэпплинг, мой стиль должны сработать против О’Мэлли. Но в то же время мы видим, на что он способен. Шон может показать что-то серьезное. Это вызов. Я могу доминировать, но он может нанести один удар и все изменится. Но я не считаю ни один бой в UFC легким. Здесь не бывает легких боев. Не всегда побеждает лучший боец. Мы видели это так много раз»

О’Мэлли и Двалишвили встретятся в битве за титул в главном бою на UFC 306 в Лас-Вегасе 15 сентября. Мераб в преддверии этого поединка одержал 10 побед подряд.