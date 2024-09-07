Бывший чемпион UFC и ONE Деметриус Джонсон завершил карьеру

Бывший чемпион UFC и ONE в наилегчайшем весе объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах в 38 лет.

«Как я уже говорил в прошлый раз, когда приехал в Денвер, штат Колорадо, я сказал вам, ребята, что это потенциально мой последний бой, и я не лгал. С меня хватит. Я закончил выступать в смешанных единоборствах, и я хочу поблагодарить вас, ребята, за предоставленную мне возможность»

Деметриус Джонсон в последнем поединке одолел единогласным решением судей в рамках лиги ONE Адриано Мораеса. Всего в активе «Могучего мышонка» 33 победы, 4 поражения и одна ничья в ММА.

Джонсон рекордсмен UFC по количеству защит титула в наилегчайшем дивизионе. Также он первый член «Зала славы» промоушена ONE.