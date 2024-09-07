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    Бывший чемпион UFC и ONE Деметриус Джонсон завершил карьеру

    Бои ММА UFC ONE FC
    Бывший чемпион UFC и ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах в 38 лет.

    Деметриус Джонсон
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    Деметриус Джонсон

    «Как я уже говорил в прошлый раз, когда приехал в Денвер, штат Колорадо, я сказал вам, ребята, что это потенциально мой последний бой, и я не лгал. С меня хватит. Я закончил выступать в смешанных единоборствах, и я хочу поблагодарить вас, ребята, за предоставленную мне возможность»

    Деметриус Джонсон в последнем поединке одолел единогласным решением судей в рамках лиги ONE Адриано Мораеса. Всего в активе «Могучего мышонка» 33 победы, 4 поражения и одна ничья в ММА.

    Джонсон рекордсмен UFC по количеству защит титула в наилегчайшем дивизионе. Также он первый член «Зала славы» промоушена ONE.

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