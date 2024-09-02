Джейк Пол назвал главную проблему бокса

Популярный американский блогерс лицензией профессионального бойца рассказал , в чем заключается главная проблема современного бокса.

«Да, бокс мертв, это так. В конце концов, надоедает смотреть, как люди просто бьют друг друга. Если люди не становятся лучше и не прогрессируют, то зачем нам продолжать отдавать по 40 долларов, чтобы смотреть эти бои, где царит полная чушь. Шумихи больше нет. Все одно и то же — дерутся, говорят ерунду, и наоборот: говорят ерунду, дерутся. Все они просто отстой. Не многие бойцы улучшаются, я думаю, что это главная проблема»

Пол ранее провел на профессиональном ринге 11 поединков. В его активе 10 побед и одно поражение. В последнем бою Джейк отправил в нокаут бывшего бойца UFC Майка Перри.