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    Джейк Пол назвал главную проблему бокса

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBA IBF Джейк Пол
    Популярный американский блогер Джейк Пол с лицензией профессионального бойца рассказал, в чем заключается главная проблема современного бокса.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Да, бокс мертв, это так. В конце концов, надоедает смотреть, как люди просто бьют друг друга. Если люди не становятся лучше и не прогрессируют, то зачем нам продолжать отдавать по 40 долларов, чтобы смотреть эти бои, где царит полная чушь. Шумихи больше нет. Все одно и то же — дерутся, говорят ерунду, и наоборот: говорят ерунду, дерутся. Все они просто отстой. Не многие бойцы улучшаются, я думаю, что это главная проблема»

    Пол ранее провел на профессиональном ринге 11 поединков. В его активе 10 побед и одно поражение. В последнем бою Джейк отправил в нокаут бывшего бойца UFC Майка Перри.

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