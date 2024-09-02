Джессика Андраде хочет реванш с Йоанной Енджейчик за пояс BMF

Экс-чемпионка UFC в женском минимальном весевозобновить карьеру и подраться с ней еще раз за титул BMF.

«Я разговаривала с Йоанной Енджейчик, и она сказала, что вернется. Если на кону будет стоять BMF, она вернется. Я думаю, это был бы хороший бой. Йоанна, или, может быть, Анджела Хилл, которая никогда не уклоняется от боя и всегда сражается со всеми. Или Валентина Шевченко. Любая из этих девушек была бы великолепна в качестве соперницы, но я думаю, что второй бой с Йоанной был бы особенным. Так было бы лучше для всех»

Первый бой Андраде и Енджейчик состоялся в 2017 году за пояс чемпионки UFC в женском минимальном весе. Тогда Йоанна победила единогласным решением судей.