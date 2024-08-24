О’Мэлли: Я найду подбородок Мераба и нокаутирую его, как и Стерлинга

Чемпион UFC в легчайшем весе уверен , что следующий претендент на титулбудет нокаутирован в их очном бою.

«Я не думаю, что он собирается проверять меня в партере. "Алджо" уже немного протестировал мою борьбу, он дважды прижал меня к ограждению, но ни разу не уложил меня. Я знаю, что могу нокаутировать любого. Я просто верю, что могу победить — для этого нужна всего одна ошибка. Стерлинг допустил ошибку, ему погасили свет. "Чито" я не смог погасить свет. Он очень крутой чувак. Я смог совсем немного коснуться его подбородка. Я верю, что если я найду подбородок Мераба также, как я нашел подбородок Стерлинга, то нокаутирую его»

О’Мэлли и Двалишвили подерутся на турнире UFC 306. Для Шона это будет вторая защита титула после победы единогласным решением судей над Марлоном Верой.