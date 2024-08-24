1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ДивеевЦСКА — «Акрон». Онлайн
  • 15:34
    • «Барселона» достигла устного соглашения с Кьезой
  • 15:12
    • Махачкалинское «Динамо» обвинило ЭСК РФС в необъективности
  • 15:04
    • «Крылья Советов» подписали хорвата Ороза
  • 14:47
    • Карпин высказался по поводу ситуации Соболева
    Все новости спорта

    О’Мэлли: Я найду подбородок Мераба и нокаутирую его, как и Стерлинга

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли уверен, что следующий претендент на титул Мераб Двалишвили будет нокаутирован в их очном бою.

    Шон О’Мэлли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон О’Мэлли

    «Я не думаю, что он собирается проверять меня в партере. "Алджо" уже немного протестировал мою борьбу, он дважды прижал меня к ограждению, но ни разу не уложил меня. Я знаю, что могу нокаутировать любого. Я просто верю, что могу победить — для этого нужна всего одна ошибка. Стерлинг допустил ошибку, ему погасили свет. "Чито" я не смог погасить свет. Он очень крутой чувак. Я смог совсем немного коснуться его подбородка. Я верю, что если я найду подбородок Мераба также, как я нашел подбородок Стерлинга, то нокаутирую его»

    О’Мэлли и Двалишвили подерутся на турнире UFC 306. Для Шона это будет вторая защита титула после победы единогласным решением судей над Марлоном Верой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Зенит» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» воспользуется проблемами «Атлетика»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Поединок не порадует результативностью
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры