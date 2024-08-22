Дана Уайт: Джонс сделал бы с Нганну тоже самое, что и в бою с Ганом

Глава UFC уверен в досрочной победе действующего чемпиона промоушена в тяжелом весенад бывшим обладателем титула

«Джон Джонс абсолютно уверен в себе. Он хотел подраться против Фрэнсиса. Вы видели, что произошло с Сирилом Ганом. Он скажет вам, как сказал нам, что сделал бы то же самое с Фрэнсисом Нганну. Он так сильно хотел этого боя. Не может быть, чтобы Джон Джонс не хотел драться с Аспиналлом. Это, я гарантирую. Я верю, что бой Джона Джонса против Тома Аспиналла обязательно произойдет, если он победит Стипе Миочича»

Джонс должен подраться против Миочича в ноябре этого года. В своем предыдущем поединке Джон одолел в битве за вакантный титул в тяжелом весе Сирила Гана, выиграв удушающим приемом в первом раунде.