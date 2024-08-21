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    Маддалена: В 2025-м Мухаммад сляжет в нокаут от моей левой

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Гилберт Бернс Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Восходящая звезда UFC в полусреднем весе Джек Маддалена пообещал нокаутировать чемпиона дивизиона Белала Мухаммада в следующем году.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Я думаю, что в 2025-м Мухаммад сляжет в нокаут от моей левой. Но до того, как встречусь с ним, я бы хотел сразиться с кем-нибудь, кто находится передо мной в рейтинге: Шавкатом Рахмоновым, Колби Ковингтоном или Камару Усманом. Знаете, скажу даже больше. Я бы, пожалуй, уложил Мухаммада на канвас уже в первом раунде. Я покончу с ним одним ударом. Можете даже не сомневаться в этом»

    Джек Маддалена сейчас занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Ранее он одержал победу нокаутом над бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом.

    Мухаммад в предыдущем бою одолел единогласным решением судей Леона Эдвардса в реванше на UFC 304 в Манчестере и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

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