Маддалена: В 2025-м Мухаммад сляжет в нокаут от моей левой

Восходящая звезда UFC в полусреднем весе пообещал нокаутировать чемпиона дивизионав следующем году.

«Я думаю, что в 2025-м Мухаммад сляжет в нокаут от моей левой. Но до того, как встречусь с ним, я бы хотел сразиться с кем-нибудь, кто находится передо мной в рейтинге: Шавкатом Рахмоновым, Колби Ковингтоном или Камару Усманом. Знаете, скажу даже больше. Я бы, пожалуй, уложил Мухаммада на канвас уже в первом раунде. Я покончу с ним одним ударом. Можете даже не сомневаться в этом»

Джек Маддалена сейчас занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Ранее он одержал победу нокаутом над бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом.

Мухаммад в предыдущем бою одолел единогласным решением судей Леона Эдвардса в реванше на UFC 304 в Манчестере и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.