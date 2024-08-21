Чемпион WBC Шакур Стивенсон подерется с Джо Кординой 12 октября

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBCпроведет очередной поединок против, а не

Их противостояние состоится 12 октября в Эр-Рияде на турнире в Саудовской Аравии в карде с титульным поединком за все пояса в полутяжелом дивизионе с участием Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Джо Кордина бывший претендент на пояс во втором полулегком дивизионе. В его активе 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Стивенсон пока что никому не проигрывал.

В предыдущем поединке Шакур провел первую удачную защиту титула WBC, одолев единогласным решением судей Артема Арутюняна. Всего на счету Стивенсона 22 победы в 22-х боях.