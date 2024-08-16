Турки Аль эш-Шейх официально анонсировал реванш Фьюри и Усика

Спортивный промоутер из Саудовской Аравииофициально объявил дату ответного боксерского поединкав тяжелом весе.

Тайсон и Александр подерутся друг с другом еще раз 21 декабря. На кону их противостояния будут стоять 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO.

Первый бой Усика и Фьюри состоялся в мае этого года и продлился все 12 раундов. Александр выиграл поединок раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет.

Впоследствии IBF лишила украинца титула из-за отказа Усика проводить в короткие сроки защиту против Даниэля Дюбуа. Далее пояс был передан британцу, которого Александр нокаутировал летом прошлого года.