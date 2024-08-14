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    Юбенк рассчитывает провести бой с «Канело» в мае 2025 года

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Крис Юбенк, бывший обладатель временного титула WBO по боксу в среднем весе, рассказал о переговорах насчет поединка с «Канело».

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Я думаю, это произойдет в мае следующего года. Мы вели переговоры с ним и его командой о его следующем бое. Мы не смогли прийти к соглашению. Это было в самую последнюю минуту. Цифры были не те, и я год не выходил на ринг. Это был не тот бой, который я мог выдержать после годичного перерыва.

    Я шел туда не ради зарплаты, как многие другие бойцы. Я иду туда, чтобы победить, и я хочу дать себе наилучший шанс из возможных. Я думаю, что активность и последовательность в течение следующих шести месяцев позволят заполучить мне бой с "Канело" следующей весной»

    Юбенк в последний раз дрался в сентябре прошлого года и выиграл нокаутом в десятом раунде у Лиама Смита. «Канело» в мае 2024-го одолел единогласным решением судей Хайме Мунгию.

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