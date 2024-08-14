Юбенк рассчитывает провести бой с «Канело» в мае 2025 года

, бывший обладатель временного титула WBO по боксу в среднем весе, рассказал о переговорах насчет поединка с

«Я думаю, это произойдет в мае следующего года. Мы вели переговоры с ним и его командой о его следующем бое. Мы не смогли прийти к соглашению. Это было в самую последнюю минуту. Цифры были не те, и я год не выходил на ринг. Это был не тот бой, который я мог выдержать после годичного перерыва.

Я шел туда не ради зарплаты, как многие другие бойцы. Я иду туда, чтобы победить, и я хочу дать себе наилучший шанс из возможных. Я думаю, что активность и последовательность в течение следующих шести месяцев позволят заполучить мне бой с "Канело" следующей весной»

Юбенк в последний раз дрался в сентябре прошлого года и выиграл нокаутом в десятом раунде у Лиама Смита. «Канело» в мае 2024-го одолел единогласным решением судей Хайме Мунгию.