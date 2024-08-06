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    Мухаммад обратился к Ковингтону: Ты никогда не прикоснешься к поясу чемпиона

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Новый обладатель титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что Колби Ковингтону, нынешнему четвертому номеру рейтинга данной категории, не суждено стать чемпионом в их дивизионе.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Он шутник. Кто такой Ковингтон, у него 0-3 в титульных боях. Все, что мне было нужно, это один раз подраться за пояс. Колби, ты никогда не прикоснешься к золоту. Ты никогда не будешь тем, кто я есть. Просто продолжай говорить. Ты сказал сохранять ту же энергию, когда я вижу тебя. Я надеюсь, что он проведет хорошую работу над ошибками, победит кого-нибудь из топ-соперников и найдет способ сразиться со мной в клетке»

    Мухаммад в предыдущем бою одолел Леона Эдвардса единогласным решением судей и отобрал у него титул чемпиона. Ковингтон ранее проиграл 3 боя за пояс в своей карьере.

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