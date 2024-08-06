Мухаммад обратился к Ковингтону: Ты никогда не прикоснешься к поясу чемпиона

Новый обладатель титула UFC в полусреднем весе считает , что, нынешнему четвертому номеру рейтинга данной категории, не суждено стать чемпионом в их дивизионе.

«Он шутник. Кто такой Ковингтон, у него 0-3 в титульных боях. Все, что мне было нужно, это один раз подраться за пояс. Колби, ты никогда не прикоснешься к золоту. Ты никогда не будешь тем, кто я есть. Просто продолжай говорить. Ты сказал сохранять ту же энергию, когда я вижу тебя. Я надеюсь, что он проведет хорошую работу над ошибками, победит кого-нибудь из топ-соперников и найдет способ сразиться со мной в клетке»

Мухаммад в предыдущем бою одолел Леона Эдвардса единогласным решением судей и отобрал у него титул чемпиона. Ковингтон ранее проиграл 3 боя за пояс в своей карьере.