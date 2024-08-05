Мадримов не видит у Кроуфорда шансов в бою с «Канело»

Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA выбрал фаворита в потенциальном поединке между

«Кроуфорд очень хорош, он лучший в своем весе и один из лучших в мире — с ним нелегко драться. Он нокаутировал 10 последних соперников, с которыми дрался, Спенса и других. Нет сомнений в том, что у него есть сила и нет сомнений в том, что у него невероятные навыки. Я не знаю, как закончится его бой с "Канело", но это зависит от того, в каком весе они будут драться. Но если они будут драться в средней весовой категории, думаю, Кроуфорду будет очень сложно, потому что Альварес очень массивный боксер»

Напомним, что Мадримов 4 августа проиграл Кроуфорду единогласным решением судей в первом среднем весе и лишился титула WBA.