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    Мадримов не видит у Кроуфорда шансов в бою с «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
    Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA Исраил Мадримов выбрал фаворита в потенциальном поединке между Теренсом Кроуфордом и Саулем «Канело» Альваресом.

    Сауль «Канело» Альварес (слева)
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    Сауль «Канело» Альварес (слева)

    «Кроуфорд очень хорош, он лучший в своем весе и один из лучших в мире — с ним нелегко драться. Он нокаутировал 10 последних соперников, с которыми дрался, Спенса и других. Нет сомнений в том, что у него есть сила и нет сомнений в том, что у него невероятные навыки. Я не знаю, как закончится его бой с "Канело", но это зависит от того, в каком весе они будут драться. Но если они будут драться в средней весовой категории, думаю, Кроуфорду будет очень сложно, потому что Альварес очень массивный боксер»

    Напомним, что Мадримов 4 августа проиграл Кроуфорду единогласным решением судей в первом среднем весе и лишился титула WBA.

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