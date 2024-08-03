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    Чжилэй: Джойсу нужно изменить подход к боям, если хочет продолжать драться

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джо Джойс
    Чжан Чжилэй, бывший обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO, прокомментировал сенсационное поражение Джо Джойса от Дерека Чисоры.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Яне думаю, что Джойс сильно изменился. У него все тот же стиль, поэтому я не могу точно сказать, что происходит с его тренировками или стратегическим менеджментом на ринге. Я аутсайдер, поэтому я не знаю, что происходит в его стане, но, честно говоря, я не думаю, что он так сильно изменился или сильно перестроился с тех пор, как дрался со мной.

    Если Джо хочет продолжать, в что я верю, он бы так и сделал, я думаю, что ему нужно изменить режим тренировок и пробовать разные вещи на тренировках. Измени это, потому что прямо сейчас все знают, что ты можешь делать, а чего нет»

    Джойс в предыдущем бою потерпел поражение единогласным решением судей от Дерека Чисоры. Ранее Джо дважды был нокаутирован Чжаном Чжилэем.

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