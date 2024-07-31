Соннен сравнил навыки Пимблетта с Джоном Джонсом

, экс-претендент на титул UFC в среднем весе, считает , что стиль, недавно выигравшего усабмишном, схож с манерой ведения боев

«Грин дерется как уличный боец. У него опущены руки, и вы не знаете, что он собирается делать. Это выглядит, как два парня возле винного магазина решили выяснить, кто лучше. И знаете что? Пэдди с этим справился. С такими соперниками трудно иметь дело, потому что ты не можешь подготовиться к нему. Ты не можешь подготовиться к этому, потому что твои товарищи по команде не появляются пьяными, несущими чушь с опущенными руками. Пэдди справился с этим. Это была победа в стиле Джона Джонса»

Пимблетт после досрочной победы над Грином вошел в рейтинг легкого дивизиона UFC, где занял 15-ю строчку. Сейчас Пэдди идет в лиге на серии из шести выигрышей кряду.