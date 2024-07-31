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    Соннен сравнил навыки Пимблетта с Джоном Джонсом

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Чейл Соннен, экс-претендент на титул UFC в среднем весе, считает, что стиль Пэдди Пимблетта, недавно выигравшего у Бобби Грина сабмишном, схож с манерой ведения боев Джона Джонса.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    «Грин дерется как уличный боец. У него опущены руки, и вы не знаете, что он собирается делать. Это выглядит, как два парня возле винного магазина решили выяснить, кто лучше. И знаете что? Пэдди с этим справился. С такими соперниками трудно иметь дело, потому что ты не можешь подготовиться к нему. Ты не можешь подготовиться к этому, потому что твои товарищи по команде не появляются пьяными, несущими чушь с опущенными руками. Пэдди справился с этим. Это была победа в стиле Джона Джонса»

    Пимблетт после досрочной победы над Грином вошел в рейтинг легкого дивизиона UFC, где занял 15-ю строчку. Сейчас Пэдди идет в лиге на серии из шести выигрышей кряду.

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