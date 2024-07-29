Эдвардс стал самым высокооплачиваем бойцом на турнире UFC 304

Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионеполучил самый большой гонорар на прошедшем 304-м номером турнире.

Несмотря на поражение от Белала Мухаммада единогласным решением судей «Рокки» заработал 1,2 долларов. Его соперник, ставший новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе, получил 950 тысяч долларов.

Обладатель временного титула в тяжелой весовой категории Том Аспиналл за победу нокаутом в первом раунде над Блэйдсом удостоился гонорара в 600 тысяч долларов, тогда как Кертис заработал 350 тысяч.

Закрыл пятерку самых высокооплачиваемых участников турнира местный боец Пэдди Пимблетт. За победу над 15-м номером рейтинга легкого веса Бобби Грином англичанин заработал 290 тысяч долларов.