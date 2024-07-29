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    Аспиналл: Джонс — бесспорный чемпион, но я лучший тяжеловес в мире

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл призвал Джона Джонса сразиться с ним после победы над Кертисом Блэйдсом на турнире в Манчестере.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Джон — бесспорный чемпион, но я лучший тяжеловес в мире, так что в нашем противостоянии с ним есть какой-то смысл. Мы знаем, что делает Джон. Джонс был там на моем бою. Он сидел, скрестив пальцы на руках и ногах этим вечером, надеясь, что я проиграю Кертису. Давайте не будем нести чушь по этому поводу. Джонс уже написал об этом кучу постов, что я собираюсь выйти и проиграть ему. Но этого поединка еще не произошло, так что это тот бой, которого я хочу следующим»

    Напомним, что Аспиналл нокаутировал на UFC 304 Кертиса Блэйдса в первом раунде и защитил временный пояс. Действующим чемпионом в тяжелом весе все еще является Джон Джонс.

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