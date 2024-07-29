Аспиналл: Джонс — бесспорный чемпион, но я лучший тяжеловес в мире

Временный чемпион UFC в тяжелом весесразиться с ним после победы надна турнире в Манчестере.

«Джон — бесспорный чемпион, но я лучший тяжеловес в мире, так что в нашем противостоянии с ним есть какой-то смысл. Мы знаем, что делает Джон. Джонс был там на моем бою. Он сидел, скрестив пальцы на руках и ногах этим вечером, надеясь, что я проиграю Кертису. Давайте не будем нести чушь по этому поводу. Джонс уже написал об этом кучу постов, что я собираюсь выйти и проиграть ему. Но этого поединка еще не произошло, так что это тот бой, которого я хочу следующим»

Напомним, что Аспиналл нокаутировал на UFC 304 Кертиса Блэйдса в первом раунде и защитил временный пояс. Действующим чемпионом в тяжелом весе все еще является Джон Джонс.